"M’envoyer en France, c’est m’envoyer à la mort" : Salah Abdeslam veut purger sa peine en Belgique pour éviter un traitement inhumain

Il reste l’argument du sens de la peine, à savoir la réinsertion qui serait pratiquement impossible en France où Salah Abdeslam n’a aucun contact. Pour ses avocats, il faut maintenir les liens familiaux, "Les États doivent aider à favoriser ceux-ci. Abdeslam est de nationalité française mais il est né en Belgique. Tous ses liens sont en Belgique".

Pour les deux avocats français qui l’ont défendu devant la cour d’assises de Paris, le statut de Salah Abdeslam en France, "devenu le symbole des attentats du 13 novembre" empêche coté justice française toute rationalité dans ce dossier, "un peu comme un ami qui persévère dans l’erreur et qui ne veut rien écouter".

Aucune réinsertion sociale ne paraît envisageable en France, ce qui hypothèque aussi toute perspective de sortir un jour de prison car la perspective de réinsertion du condamné est le critère déterminant.

Très ému, Salah Abdeslam a pris la parole en dernier pour remercier ses avocats et indiquer "Ma réinsertion, c’est en Belgique. Depuis que j’ai été médiatisé, c’est un enfer pour moi. J’ai pu voir mon père cinq fois sur six ans. Ma famille a dépensé tous ses moyens pour venir me voir. Ils ne pourront plus me voir. Les renvoyer là-bas, c’est aussi un cauchemar pour eux".