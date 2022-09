M E W H Y chante son titre "Tout contrôler" dans la Tipik Liveroom

Une découverte Tipik !

M E W H Y , c'est le projet du chanteur, auteur-compositeur-interprète et producteur bruxellois de 26 ans Gilles Verhaegen qui mélange dans sa musique un son électro rythmé et dansant et des textes sensibles en français.

De passage dans les studios de Tipik Radio, il en profité pour présenter, au coeur de la Tipik Liveroom, son tout nouveau single Tout contrôler et en proposer une version acoustique inédite et exclusive : le tout en douceur selon un arrangement au ukulélé... ! Un single qui annonce un album à venir très bientôt...

Une pépite belge qui est à découvrir au plus vite !