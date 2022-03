À l’écoute du clip, on repère des bruits de voiture : -M- parcourt un Paris futuriste dans un bolide de course. Le chanteur français a fait des tenues improbables sa marque de fabrique. Ce clip n’y fait pas exception. Il est vêtu d’un costume violet, qui représente la jonction entre deux mondes, les couleurs rouge et bleu, et d’un casque noir qui rappellent les superhéros.

Avec un son disco qui s’inscrit dans la mouvance revival actuelle, "avec un texte qui claque, c’est un peu sa patte d’avoir des textes dont les sonorités des mots sont très marquées" analyse Bruno Tummers.

-M- défendra ce nouvel album lors de son passage à Forest National le 14 octobre prochain.