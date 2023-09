Lysistrata : grève du sexe au pied de l’acropole - Théâtre Royal du Parc

Pour son ouverture de saison, le Théâtre Royal du Parc s’empare d’une œuvre millénaire. Dans Lysistrata, le poète grec Aristophane met en scène une révolte au féminin. D’Athènes à Sparte les femmes se liguent pour freiner l’esprit belliqueux des hommes. L’abstinence comme arme de paix. Représentations jusqu’au 14 octobre au Théâtre Royal du Parc à Bruxelles.

L’œuvre a été écrite il y a un peu plus de 2400 ans. Dans les tourments de la guerre du Péloponnèse, le poète grec Aristophane imagine un moyen imparable pour mettre fin au conflit qui oppose les cités d’Athènes et de Sparte. Il imagine – dans une comédie – une grève sans précédent. Pour enrailler le conflit, rien de mieux que d’étouffer l’esprit belliqueux des hommes. Menées par Lysistrata, les athéniennes et les spartiates se liguent dans une grève du sexe.

La comédie d’Aristophane a vu le jour en 411 avant Jésus-Christ. Au début de l’œuvre, Lysistrata – épouse athénienne – parvient à fédérer les femmes des camps ennemis. Son mouvement ne s’arrête pas à la grève. Dans l’œuvre originale, les femmes prennent d’assaut l’Acropole, séquestrent les magistrats et s’emparent du pouvoir. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le texte original est rythmé par un nombre important d’allusions sexuelles, de jeux de mots graveleux et de double sens.