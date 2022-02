"Lyrikline", la plateforme internationale qui veut sauver la poésie

Bien que la poésie ait dominé le paysage littéraire pendant de longues années, elle semble disparaître progressivement de la scène culturelle mondiale. Face à ce constat, des projets voient le jour afin de lui faire gagner une nouvelle visibilité. C’est le cas notamment de "Lyrikline", site qui héberge de la poésie contemporaine dans de nombreuses langues sous forme audio et texte.

En 2017, le Syndicat national de l’édition (SNE) français révélait que la poésie représentait seulement 0,3% du chiffre d’affaires du secteur éditorial, ventes numériques comprises. Comme le souligne la poète et journaliste française Anne Dujin, la poésie est un genre littéraire contradictoire. Bien qu’elle soit pratiquée par un grand nombre de personnes, mise à l’honneur par divers organismes (Championnat d’Europe de poésie) et de plus en plus présente sur les réseaux sociaux grâce à des comptes tels que celui de Tyler Knott Gregson, sa place est infime dans l’économie littéraire.