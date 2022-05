"Lyrik", le nouveau magazine papier et numérique qui vous plonge dans l’univers de l’opéra

Par ailleurs, Opéra Magazine reste commercialisé et s’adresse toujours à un lectorat plus averti. Et son petit frère, "Lyrik", aura pour mission d’attirer un nouveau lectorat, plus jeune, et abordera l’art lyrique sous différents aspects : plongée dans les coulisses de productions d’opéra, sujets de société us à travers le prisme de l’opéra, le croisement de l’art lyrique avec diverses disciplines artistiques, la danse, la littérature, le cinéma, la mode, la musique actuelle, etc.

Que vous soyez un nouveau curieux ou un amoureux de l’opéra, Lyrik est fait pour vous.

"Il n’a pas vocation à se situer dans le rayon musique des points de vente. Il est destiné à la catégorie lifestyle & culture", a ajouté M. Serviant.

Rendez-vous donc ce jeudi 5 mai pour découvrir ce tout nouveau venu dans le monde des magazines d’art lyrique.