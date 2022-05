Lyon remporte la Ligue des champions féminine face à Barcelone

Lyon est encore champion d’Europe ! Supérieures à Barcelone durant toute la finale, les Lyonnaises décrochent ainsi leur huitième victoire continentale face aux tenantes du titre (1-3).

L'affiche de la finale de la Ligue des champions promettait entre Lyon, meilleure équipe de la dernière décennie et les championnes en titre de Barcelone. Les stars du ballon rond étaient bien présentes à Turin.

Dès l’entame du match, le ton est donné. Après seulement cinq minutes de jeu, Amandine Henry récupère le ballon et tente sa chance à trente mètres du but. La frappe est imparable et ne laisse aucune chance à la gardienne barcelonaise.

Malgré ce but de retard, les Espagnoles ne s’arrêtent pas de jouer et obligent notamment à Endler de réaliser un très grand arrêt sur une frappe de Putellas (10e). Cinq minutes plus tard, Bacha réalise un tacle inespéré pour empêcher l’égalisation.

Lyon va alors doubler la mise sur une tête d’Ada Hegerberg, laissée bien trop seule par la défense catalane (21e). Dix minutes plus tard, les Fenottes enfoncent le clou sur un but de Macario (33e). Sur cette action, la défense barcelonaise passe complètement à côté en ne dégageant pas le ballon et en laissant l’attaquante de Lyon marquer le troisième but très facilement.

Dans la foulée, Hegerberg est à deux doigts de tuer tout suspense mais doit s’incliner face à un bel arrêt de Panos (36e). Lyon ne tue pas le match et laisse même Barcelone y croire encore via Putellas. L’Espagnole profite d’une glissade adverse pour s’offrir une chance de tir et tromper Endler quelques minutes avant la pause (41e).

La deuxième mi-temps commence avec un rythme plus élevé des Barcelonaises qui veulent rapidement réduire l’écart. Juste avant l’heure de jeu, Patri récupère le ballon dans le rond central et tente de lober Endler mais sa tentative meurt sur la transversale (58e).

Malgré les envies espagnoles, Lyon semble en contrôle. Sans vraiment essayer de mettre un terme à tout suspense, les Fenottes font parler leur expérience en ne laissant pas beaucoup d’espaces à leurs adversaires.

Sur son banc, Jonatan Giraldez, le coach du Barça, se plaint régulièrement de gains de temps de la part des Françaises mais rien n’y fait. Le club espagnol se rapproche inexorablement vers une défaite nette.

Lyon s’octroie tout de même une dernière belle occasion via Renard mais le plat du pied de la défenseuse n’est pas cadré (77'). À dix minutes de la fin du match, la Red Flames Janice Cayman monte au jeu. Dans l’autre camp, Crnogorcevic s’offre une opportunité XXL en profitant des largesses de la défense française mais ne parvient pas à cadrer (83e).

Malgré plusieurs possibilités, Barcelone n’arrive pas à revenir au score et s’incline donc finalement 1-3 dans cette finale qui n’aura pas tenu toutes ses promesses.