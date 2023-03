Lynyrd Skynyrd rend hommage à son guitariste Gary Rossington sur scène

"Damon Johnson a merveilleusement joué pour Mr. Gary Rossington," a dit Johnny Van Zant à la foule, "jusqu’au paradis rock'n'rol."

"Le jeu de guitare de Gary Rossington m'a fasciné dès le premier jour où j'ai découvert la musique de Skynyrd dans ma jeunesse", avait déclaré Johnson en 2021, après avoir assuré deux concerts dans le Minnesota et le Dakota du Nord.

Gary Rossington, qui était le dernier membre survivant de la formation originale de Lynyrd Skynyrd, avait abordé la question de savoir si le groupe allait continuer sans lui lors d'une interview accordée au magazine Classic Rock en 2017.

"Eh bien, ils ne sont pas censés le faire pour des raisons juridiques", expliquait alors Rossington. "Mais si Johnny et Rickey [Medlocke] voulaient le faire, je n'y verrais pas d'inconvénient. Ils jouent notre musique pour les gens, et les gens viendraient écouter la musique du groupe original. Je ne sais pas. C'est difficile à dire. S'ils voulaient le faire et que le management pensait que c'était une bonne idée... Ce serait bizarre, cependant, parce qu'aucun des membres originaux n'en ferait plus partie."

