Lynyrd Skynyrd, groupe derrière lequel on retrouve 2 des frères Van Zant

Pour le 10e anniversaire de la mort de Ronnie, Steve et Cassie, les rescapés mettent sur pied une tournée hommage. Là arrive au chant : Johnny Van Zant le plus jeune frère de Ronnie. Lynyrd Skynyrd composera un nouvel album et en proposera encore une dizaine entre 1991 et 2012. En 2018 et 2019, le groupe lance sa tournée d’adieu "Last of the Street Survivors Farewell Tour" en Amérique du Nord et en Europe.