Lynyrd Skynyrd continuera l’aventure sans plus aucun membre original

Lynyrd Skynyrd a publié un communiqué annonçant qu’il allait "continuer à se produire sur scène et à faire vivre la musique" suite au décès, le mois dernier, du guitariste Gary Rossington, le dernier membre original du groupe.

Voici la déclaration du groupe, dirigé depuis 1987 par Johnny Van Zant : "Les membres actuels du groupe, menés par Johnny Van Zant, le chanteur depuis 36 ans, ne savaient pas s’ils allaient continuer après le décès prématuré de Gary. Après de nombreuses discussions avec le groupe, les familles de Ronnie Van Zant, d’Allen Collins et de Dale Rossington, le groupe est parvenu à un soutien unanime, et pense que continuer à se produire sur scène, et faire vivre la musique, est dans le meilleur intérêt des fans et de toutes les personnes impliquées".

Dale Krantz-Rossington, l’épouse de Gary Rossington depuis 41 ans, qui fait les chœurs avec le groupe de Jacksonville, a ajouté : "J’ai récemment perdu mon mari et partenaire depuis plus de 41 ans. C’était un père, un grand-père, un frère et un ami extraordinaire, mais surtout un musicien et un auteur-compositeur de classe mondiale. J’ai eu l’honneur et le privilège de partager la scène avec lui pendant toutes ces années. Sa musique a touché des millions de personnes dans le monde entier, et Gary a toujours été le premier à dire que la musique de Lynyrd Skynyrd est plus grande que lui ou que n’importe qui d’autre".

"Gary a fait savoir à chaque fois qu’il en avait l’occasion à quel point cette musique était intemporelle, et son objectif a toujours été de la faire vivre à ses frères, car cela a toujours été leur rêve. Il a passé toute sa vie à essayer de poursuivre ce rêve pour Ronnie, Allen, Steve et tous les autres au fil des ans. Bien qu’il n’ait pas été en mesure d’être physiquement sur scène avec la formation actuelle au cours des deux dernières années, il les a soutenus de toutes les manières possibles. Son rêve se poursuivra grâce à Johnny, Rickey et le reste de nos compagnons de groupe qui continueront à transmettre son héritage et sa musique aux générations futures".

Johnny Van Zant, le frère cadet du chanteur original du groupe, le défunt Ronnie Van Zant, a ajouté : "Gary n’était pas seulement mon frère, mon compagnon de groupe et mon ami. Je pense qu’il m’aimait autant que je l’aimais. Nous aurions fait n’importe quoi l’un pour l’autre. Nous avons ri, nous sommes tombés, nous avons pleuré et nous nous sommes réconciliés, et nous avons partagé la scène pendant les 36 dernières années. Gary, mon frère Ronnie et Allen ont fondé ce groupe et nous ont laissé un héritage musical qui a résisté à l’épreuve du temps et a traversé trois générations de fans. La musique qu’ils ont créée, et celle que nous avons créée ensemble depuis 1987, a toujours été destinée à être vécue en live. Nous nous sommes réunis avec les familles des membres fondateurs du groupe et toutes les personnes impliquées, et nous pensons que la musique doit continuer à être aimée et appréciée par tout le monde. Nous continuerons donc à nous produire pour la Skynyrd Nation".

Judy Van Zant Jenness, la veuve de Ronnie, ajoute : "Lynyrd Skynyrd fait partie de ma vie depuis plus de 50 ans. Le voyage a été rempli d’amour, de joie, d’amitié et de tragédie. Le rêve de Ronnie, Gary et Allen était d’écrire de la musique qui toucherait les gens et de jouer cette musique sur scène. Je ne peux pas dire avec certitude ce que ceux qui nous ont quittés auraient voulu que nous fassions, mais je sais ce que Gary voulait. Et je sais ce que veulent les fans. Pour montrer notre amour éternel à ceux qui ne sont plus parmi nous et pour leur rendre hommage, la musique continuera. La famille Lynyrd Skynyrd est unie dans cette décision".

Lynyrd Skynyrd reprendra la route le 29 avril, pour poursuivre les célébrations de son 50e anniversaire. Le groupe se lancera ensuite dans une tournée américaine en tête d’affiche avec ZZ Top, intitulée "The Sharp Dressed Simple Man Tour".

Lors des Country Music Television Awards qui se sont déroulés hier soir au Texas, Lynyrd Skynyrd a été honoré par un hommage de stars, mené par Slash, le guitariste de Guns N' Roses, Billy Gibbons de ZZ Top, Paul Rodgers et des membres de l’Allman Brothers Band.

Récemment dans notre émission Soundtrack, Laurent Rieppi et Laurent Debeuf saluaient la mémoire de Gary Rossington :