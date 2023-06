Lynyrd Skynyrd, ce groupe au nom imprononçable...

Aujourd’hui, cette séquence s’adresse en particulier aux amateurs de rock sudiste, puisque j’ai choisi de vous parler du premier album d’un groupe américain au nom invraisemblable et difficilement prononçable au début, quand on ne les connaissait pas, c’est Lynyrd Skynyrd, originaires de Jacksonville.

Le premier album du groupe a été une véritable bombe. L’album s’intitule (Pronounced 'Leh-’nerd 'Skin-’nerd) parce qu’il est difficile à prononcer.

C’est un nom qui leur vient de celui de leur professeur de gym au collège qui s’appelait Leonard Skinner et qui était un emmerdeur de première, qui les a ennuyés même plus que ça pendant deux ou trois ans au collège. Et quand ils ont commencé la musique, ils se sont dit qu’ils allaient appeler leur groupe comme lui, pour s’en souvenir toute leur vie.

Il faut savoir aussi que les membres étaient très unis. C’était des copains qui jouaient souvent dans un endroit qu’ils avaient appelé The Hell’s House, la maison de l’enfer. Tout simplement parce qu’ils y passaient des heures et des heures interminables. Mais avec les grosses chaleurs de Floride et l’humidité ambiante, c’était un véritable enfer de répéter dans cette cabane.

Ils sont arrivés une toute première fois dans les studios Muscle Shoals, en Alabama, et Jimmy Johnson, le guitariste maison du studio racontait qu’il était impressionné parce que ces gars étaient tellement pauvres qu’ils amenaient des biscottes, des tartines et un peu de confiture. Ils mangeaient ça toute la journée et ils étaient tellement unis. Ils répétaient tous leurs morceaux jusqu’à la perfection.

Jusqu’au jour où un grand musicien, un producteur de New York, les a découverts. Al Kooper s’est mis en tête de les produire. Il a d’ailleurs produit leurs trois premiers albums.

Lynyrd Skynyrd était un groupe de copains, oui, mais au sein duquel la violence et l’alcool étaient assez fréquents. Il y avait des bagarres entre les musiciens. Gary Rossington, qui nous a quittés il n’y a pas encore bien longtemps, a expliqué que quand Al Kooper est venu pour voir et entendre les morceaux qu’ils comptaient mettre sur l’album, il s’est opposé au morceau "Simple Man".

Mais le groupe adorait ce morceau, et il n’y avait rien à faire. Ils ont essayé de convaincre Al Kooper qui a continué à dire qui ne voulait pas de ce morceau, qu'il le trouvait trop faible. Alors Ronnie Van Zant, le chanteur, a pris les choses en main. Il est sorti sur le parking, il a été le trouver. Il lui a dit : "Maintenant écoute, tu es assis dans ta bagnole, tu y restes jusqu’à ce que ce morceau soit fini. Je vais le produire moi-même. Je n’ai pas besoin de toi, mais "Simple Man" ira sur l’album. Et quand le morceau est terminé, je viendrai te chercher sur le parking et tu viendras entendre ce que ça donne." C’est ce qui s’est passé. Al Kooper est retourné dans le studio, et il a admis finalement que ce morceau "Simple Man" était excellent.

Mais ce qui a marqué Al Kooper, un peu comme pour les gens du studio Muscle Shoals, c’est le fait que ces gars de Lynyrd Skynyrd connaissaient les morceaux par cœur. Tout devait être parfait note par note. Ce qui fait que lors de l’enregistrement de ce premier disque, eh bien tout a été tout seul.

Ce premier album de Lynyrd Skynyrd a été certifié disque d’or le 18 décembre 1964.

Et puis, on ne peut pas passer sur l’accident tragique qui a décimé ce grand groupe, cet accident d’avion en 1967 qui a coûté la vie à Ronnie Van Zant, à Steve Gaines, le guitariste, à la sœur de Steve Gaines, au pilote et au copilote. Mais les autres n’en sont pas sortis indemnes et cet événement les a traumatisés à vie.