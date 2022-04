Lynk&Co, la voiture hybride qui bouleverse les codes avec son Airbnb de l’automobile

Il faut envisager la voiture comme un service et non plus comme un bien que l'on possède.

Ce concept novateur a-t-il de l’avenir ? Selon Francesco Contino, expert en énergie à l’UCLouvain, ce système va dans le bon sens. " Si on veut réussir la transition énergétique, il va absolument falloir modifier la mobilité, explique-t-il, cela passe par l’utilisation des transports en commun mais aussi par la voiture partagée. Envisager le véhicule comme un service et non plus comme un bien, c’est la solution. Petit bémol : dommage que la Lynk&Co soit un SUV, il eût été préférable d’envisager ce concept avec une petite voiture car les petits modèles consomment toujours moins à l’usage et demandent moins d’énergie pour la fabrication. "

Du côté du Moniteur automobile, le rédacteur en chef, Xavier Daffe, se montre très enthousiaste. " Dans un marché automobile très incertain, cette formule de location mensuelle me paraît très intéressante. Aujourd’hui, beaucoup d’automobilistes ne savent plus vers quelle solution se tourner, rester sur le thermique ? ; passer à l’électrique plus coûteux ? Dans ce contexte attentiste, pouvoir louer sans s’engager sur le long terme me paraît une bonne solution car on ne court aucun risque de décote ou autre. "

Mais les mentalités belges sont-elles prêtes pour la sous-location ? " A terme, je pense que oui surtout la jeune génération, moins attachée à la voiture en tant que symbole de réussite sociale. Il faudra un peu de temps car tout comme il a une brique dans le ventre, le Belge a un volant dans la main… En, fait, c’est un cas d’école, on verra dans la durée si la formule fait mouche. Si cela fonctionne, en ce compris le modèle financier, d’autres marques pourraient suivre. "