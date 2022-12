"Lycée Toulouse-Lautrec" : une série inspirée de faits réels sur un lycée pas comme les autres

Ce qui surprend dès les premières minutes de Lycée Toulouse-Lautrec, c'est son ton léger et… drôle. Les élèves se moquent l'un l'autre de leurs handicaps respectifs, les blagues fusent et les dialogues ne manquent pas d'ironie. Un parti pris présent dès l'écriture du scénario. Parce que "c’est une tonalité que j’aime énormément en tant que spectatrice et scénariste", confie Riedberger, mais aussi surtout parce que "c’est la réalité dans cette école : l’humour c’est leur survie et leur philosophie de vie. Ils se chambrent en permanence, donc c’était important que la série soit fidèle à ce que j’ai vécu".

Un ton qui a beaucoup plu à Stéphane De Groodt, tiré à quatre épingles dans son rôle de proviseur : "Ça désacralise le handicap au profit de l’humanité, de ce qu’ils sont véritablement. Le handicap c’est la forme, mais à un moment donné, on ne le voit plus et on ne voit plus que eux". On sent le casting très ému à l'issue de la projection de la série au Festival de La Rochelle. Cette expérience les a résolument marqué·es, et leur vision du handicap et de la vie a bel et bien été chamboulée.

Lycée Toulouse-Lautrec, une coproduction RTBF à voir dès le jeudi 29 décembre à 20h20 sur La Une.