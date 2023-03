Luxembourg : comment les stations de ski envisagent-elles leur avenir avec les mauvais bilans neige qui s’enchaînent ?

Le printemps est là, et même si la météo est loin d’être ensoleillée, l’hiver et les possibilités d’enneigement sont derrière nous. A l’heure du bilan de la saison, les stations de ski font grise mine. La plupart n’ont pas pu ouvrir. Il n’y a que la Baraque de Fraiture qui a pu ouvrir 12 jours et Manhay, deux week-ends. Les autres sont restées portes closes. A Gouvy, avec les années de fermeture qui s’enchaînent, on a décidé de tirer un trait sur l’activité. "Au Syndicat d’Initiative nous pensons que la neige va continuer à se raréfier avec le dérèglement climatique. On a donc décidé d’arrêter et de vendre le matériel. Tout est parti pendant le mois de mars" détaille Elora Pondant du S.I. "On avait beaucoup de matériel, ça prenait de la place. On a une boutique de deuxième main qui s’est installée dans le local de location de ski. On a aussi vendu pour lui faire de la place".

Même son de cloche du côté de Saint-Hubert, aucune décision n’a encore été prise, mais les mauvaises années s’enchaînent et la question de l’avenir de cette activité sera posée ce mardi 4 avril lors d’un CA.

A Manhay, les pistes sont gérées par des bénévoles de l’asbl sport, culture et loisirs. Il y a donc peu de frais. La stratégie choisie est radicalement différente comme l’annonce le trésorier de l’association Françis Fagnant. "On aimerait ouvrir une piste plus loin dans la forêt, plus haut vers la baraque de Fraiture. Ça nous permettrait de gagner en altitude. Ici, l’enneigement est totalement différent avec 50 m de dénivelé".

Sans surprise, c’est la station située sur le point culminant de notre province, la Baraque de Fraiture qui a pu ouvrir le plus de jours, mais cela reste restreint avec 12 journées d’ouverture. Pour assurer l’avenir économique du site, les activités proposées se sont diversifiées tout au long de l’année.