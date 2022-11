Luxation d’épaule : comment la traiter et combien de temps pour en guérir ?

Qu’est-ce que la luxation d’épaule ? Comment savoir si on en est atteint ? Quelle prise en charge dans ce cas ? Réponses avec Cédric Booghs, kinésithérapeute du Sport & thérapeute manuel au centre Be sports health & care à Bruxelles.

On parle de luxation, lorsque les os de l’épaule, la tête de l’humérus et l’omoplate constituant l’articulation se sont désalignés et ne reprennent pas leur place de façon spontanée. Les luxations peuvent être antérieures (96%), postérieures, ou inférieures. Si les os se remettent spontanément en place, nous parlerons de subluxation.

La mobilité et l’instabilité intrinsèque de cette articulation la prédisposent aux luxations. Ce qui cause une luxation est le plus souvent, une chute - que cela soit de faible hauteur (moins de 2m) ou une chute plus importante - car nous avons ce réflexe de placer les mains pour amortir le choc. Mais également des traumatismes directs comme un choc lors d’un accident de voiture, des activités sportives (colley, judo, rugby, handball….) ou encore des crises d’épilepsie, explique Cédric Booghs, kinésithérapeute du Sport & thérapeute manuel au centre Be sports health & care à Bruxelles.