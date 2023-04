Luvanga, le producteur-compositeur qui met du baume à l’âme

Changement de nom, changement d’univers musical, mais toujours la même recette : "Le but de mes compositions, de ma musique, c’est de faire du bien à l’âme". Un soupçon d’inspiration, une flopée d’accords, et ce qui pourrait s’apparenter à une étroite collaboration avec Dieu, voici les principaux ingrédients utilisés par Luvanga pour fournir une musique qui fait du bien à l’âme. Origin of luv, "c’est vraiment un album divin" confie-t-il. "En l’écoutant, c’est comme si je donnais l’exemple des sept chakras. Dans le sens de s’enraciner, de faire du bien. C’est hyper complexe parce que je n’avais pas du tout le contrôle." Sept chakras ou sept morceaux à travers lesquels le compositeur nous invite à nous reconnecter à nous-mêmes, à lâcher prise le tout en étant enveloppés d’amour.

"Je pense qu’on est vraiment dispersé par pas mal d’événements extérieurs. Entre la guerre, ce qui se passe sur les réseaux sociaux… On est vraiment plus dans quelque chose où on veut se montrer. On veut trouver quelque chose, mais la seule chose que tu dois trouver, c’est ton âme. C’est une thématique assez complexe et que je voulais aborder à travers ce projet". L’esprit et la matière, s’abandonner pour mieux s’accepter et rayonner, l’acceptation de soi, la reconnexion à soi, le rappel à soi et à son héritage, embrasser les dissonances de la vie ou encore comment s’écouter pour mieux s’accomplir… Ce sont les principales destinations dans lesquelles nous embarque Luvanga dans Origin Of Luv. Cet opus offre un voyage cathartique durant lequel il est plus que recommandé de se déhancher tout en se relâchant.

Afin de relever tous les défis qu’il s’est lancés, Luvanga mobilise les musiques congolaises, nigérianes et sud-africaines et il les combine aux musiques afro-américaines. Ce qui donne une musicalité ethnique, ancrée dans ses origines, aussi authentique que vraie. Pour atteindre l’authenticité et la vérité, l’artiste qui se définit comme afrofuturiste fait confiance à son instinct. "Le son du futur, c’est le son où il n’y a pas de calcul, il n’y a que du feeling. Le futur, c’est le feeling. Ce n’est pas la technologie, c’est vraiment le feeling."