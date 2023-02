Lutter contre les inégalités : "Cela coûte plus cher à nos États de rattraper les personnes quand elles sont tombées, que d’éviter qu’elles tombent"

Pour Céline Nieuwenhuys parler d’inégalités, c’est aborder la concentration des richesses et la pauvreté. L’écart entre les deux est remis en question, mais aussi les mécanismes qui le produise. "Quand on parle de pauvreté, on a un peu l’impression que c’est immuable […]. Les inégalités, c’est un phénomène dynamique, des décisions politiques et des décisions sociétales qui les produisent." Le but du think tank "InES" est de tenter d’éclairer ces mécanismes et comment les inégalités sont produites par les décisions politiques.

On constate qu’une crise chasse l’autre

Andrea Rea, qui dénonce depuis des années cette reproduction des inégalités dans la société, explique que le déclic à la création du think tank "InES" a surtout été la crise du Covid-19. Il rappelle qu’il était alors question de penser à la société d’après. "En fait, on constate qu’une crise chasse l’autre, notamment avec celle de l’énergie où on voit une reproduction des mêmes inégalités qu’on avait vues avant." L’idée était donc de créer un collectif, dit-il, de personnes indépendantes pour penser, produire des analyses collectives, des propositions politiques pour essayer de renverser les inégalités structurelles. "Chaque fois qu’une politique est énoncée, on essaye d’imaginer quelles sont les conséquences en termes d’inégalités qu’elles vont produire. Et si elles produisent des inégalités, il faut la repenser depuis le début et ne pas compenser les effets négatifs de la politique."