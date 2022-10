Lutter contre le gaspillage alimentaire, tout en aidant son prochain, grâce au « glanage solidaire »

À Villers-le-Bouillet, avec la trentaine d’agriculteurs actifs et les hectares d’exploitations que compte la commune, ces quantités de légumes et de fruits laissés dans les champs et vergers sont parfois très importantes. C’est pourquoi un glanage systématisé a été mis en place.

Plus concrètement, si un agriculteur s’aperçoit qu’il y a de nombreux produits restés au sol après la moisson, il indique à l’Agence de Développement Local (ADL) la possibilité d’organiser le glanage. Celle-ci contacte alors, avec l’aide de l’administration communale, les citoyens demandeurs et inscrits dans la base de données via un SMS. Les participants sont ainsi informés du lieu, de la date et des aliments à glaner.