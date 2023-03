Lutter contre la constipation chronique grâce aux plantes

Pour bon nombre de gens, il est difficile de changer radicalement ses habitudes. Pourtant, c’est ce qu’il faut faire pour rééduquer son intestin. Il faut boire, bouger et manger des fibres. En herboristerie, il existe des fibres très intéressantes. Il s’agit de graines qui contiennent des fibres insolubles (qui sont tout de suite évacuées) et des fibres solubles (qui se lient avec l’eau et forment une sorte de gel nommé "mucilage"). Ce gel permet aux aliments de mieux glisser dans l’intestin et petit à petit, remettre en route le péristaltisme. "On parle plus précisément des graines de psyllium, d’Ispaghul, de lin et de chia" insiste Ellen Desmecht.

Comment consommer ces graines ?

"Moi, je préfère l’utilisation des graines entières. Il faut les faire tremper dans un grand verre d’eau (température ambiante), pendant une dizaine de minutes, afin que le gel se forme. L’eau devient alors un peu gélatineuse, on mélange et on boit l’entièreté." C’est important d’associer les produits avec suffisamment d’eau.

Il s’agit d’un traitement qui n’agit pas du jour au lendemain. Il faut attendre une à deux semaines avant que le péristaltisme reprenne. C’est seulement après quelques mois qu’on peut diminuer la prise du traitement. Il n’y a pas vraiment de contre-indications. La seule chose sur laquelle il faut rester prudent sont les graines de lin : mieux vaut les éviter pour les femmes enceintes.

L’avis de votre médecin est essentiel

Poser un diagnostic reste le métier du médecin, prenez d’office conseil auprès de celui-ci pour établir votre bilan de santé et le traitement à envisager. Gardez bien à l’esprit que tout ce qui est issu de la nature n’est pas pour autant sans danger. Une parfaite connaissance et maîtrise des composantes botaniques de chaque espèce végétale ou de ses produits dérivés sont essentielles.

