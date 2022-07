Lutter contre l'anxiété et la déprime grâce à une newsletter : c'est possible ?

Selon Jocelyn Florence, associée chez Parallel, Prism a pour objectif de sensibiliser le plus grand nombre au bien-être et pas seulement les adeptes des latte au curcuma et des livres sur le développement personnel. "Si le contenu sur le bien-être ressemble toujours à de la médecine, vous aurez un noyau de personnes qui s'identifient comme faisant très attention à ce qu'elles mangent ou qui font de l'exercice tous les jours", a-t-elle expliqué à la publication spécialisée Nieman Lab.

"Mais si vous essayez de faire découvrir le bien-être à des personnes qui n'y pensent pas forcément toujours, il est important de proposer un contenu un peu plus divertissant et un peu moins moralisateur, voire plus ouvert d'esprit.

Dans cette optique, Prism fait appel à des journalistes qui ne sont pas nécessairement spécialisés dans la santé. Leurs articles et essais peuvent être lus en s'abonnant gratuitement aux newsletters de Prism. Ils sont également publiés sur un site dédié quelques semaines après être arrivés dans les boîtes mail des lecteurs.