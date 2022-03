Lutte pour le climat : les grandes banques belges continueraient de financer les énergies fossiles

Les plus petites banques s’attaquent, elles, davantage au cœur du problème, estime FairFin. "La banque Vdk a révisé sa politique climatique et a exclu récemment tous les combustibles fossiles, comme NewB et Triodos. Argenta a exclu totalement le charbon et a exclu les combustibles fossiles de son portefeuille client."

Mais ce sont les grandes banques qui disposent de la plus grosse quantité d’argent et peuvent donc avoir un plus fort impact. FairFin plaide pour que le gouvernement intervienne pour réguler le secteur, pointant que l’État est en outre actionnaire partiel de BNP Paribas et principal de Belfius. "Ces banques se situent en bas du classement alors que notre gouvernement devrait veiller à ce qu’elles assument un rôle de pionnières en poursuivant une politique ambitieuse", conclut l’organisation.