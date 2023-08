Lutte contre les sangliers à Marche : des chasses à l’affût vont avoir lieu dans un quartier résidentiel

Concrètement, à partir du 15 août, des chasseurs vont pouvoir, sous la supervision du DNF, chasser des sangliers dans un périmètre qui regroupe le quartier des Rossignols, la rue de Lorichamps et une partie de la chaussée de Marenne. "Nous avons mis en avant un motif de sécurité publique pour demander l’autorisation au DNF ", explique Valérie Lescrenier, échevine de l’environnement. "Outre les dégâts occasionnés dans les jardins, il y a un risque de confrontations avec des véhicules ou des personnes" Des chasses à l’affût sont déjà en cours en périphérie, notamment dans des champs, mais cela ne suffirait pas à gérer une situation de plus en plus problématique. "A la mi-juillet, nous avons organisé une réunion avec les riverains, et une vingtaine de personnes se sont présentées", explique l’échevine. Dans la foulée, 290 propriétaires ont été contactés au sein de la zone d’action, afin d’obtenir un accord pour mettre en place des affûts sur leurs parcelles. Sur base des accords obtenus d’ici au 15 août, le DNF et les chasseurs établiront un plan de tir qui sera communiqué à la population locale. "Les affûts devraient se tenir en soirée, tôt le matin ou la nuit", explique Damien Rouvroy, chef de cantonnement au DNF de Marche-en-Famenne. "C’est plus sûr pour les habitants, mais c’est aussi l’heure à laquelle les sangliers sortent le plus."