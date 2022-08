Lutte contre les phobies scolaires : après le covid, les demandes se multiplient dans l'école liégeoise spécialisée

Avant le Covid, Geneviève Schouteden, la directrice de l'école Léopold Mottet accueillait une soixantaine d'élèves souffrant de phobie scolaire. Depuis, les demandes ont explosé: "Nous avons accueilli l'année passée 84 élèves ici, et nous avons une septantaine de dossiers en attente. Ce sont des élèves qui souffrent d'anorexie, qui ont subi du harcèlement, qui sont phobiques, des phobies scolaires, de l'autisme, des troubles de l'identité ou des difficultés à trouver une identité sexuelle, des troubles psychotiques... Ce sont principalement les médecins spécialistes qui nous les envoient: les psychiatres, pédopsychiatres, neuropsychiatres."

L'isolement lié au Covid n'a rien arrangé

Une phobie scolaire qui a été accentuée par l'isolement en période de Covid: "Il y a le sentiment de ne pas savoir sortir de chez soi, donc ce sentiment d'agoraphobie, et il y a ce sentiment de décrochage à proprement parler scolaire, où on n'a pas pu s'adapter aux visioconférences et où on se sent largué au niveau des matières. On essaye de les remettre à niveau au niveau scolaire, au niveau connaissances et compétences par un enseignement en petits groupes ou individualisé, et par des ateliers qui leur permettent de reprendre confiance en eux, de voir qu'ils sont capables de plein de choses, de refaire des apprentissages avec plaisir."

Des troubles psychiques mais également physiques

Cette peur de l'école se traduit parfois physiquement chez les élèves, "comme des crises d'angoisse, des tremblements, des évanouissements... Ce n'est pas que dans la tête" explique la directrice.

Après deux ans, quasi tous les élèves qui fréquentent cette structure scolaire d'aide à la resocialisation retournent à l'école.