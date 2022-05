Lutte contre les inondations: Ittre veut dompter le Ry Ternel, ce ruisseau qui se transforme parfois en torrent dévastateur

Sur le ton de l’humour, le bourgmestre lâche que cette nouvelle zone de retenue sera le "barrage de la dernière chance". Elle complètera les autres aménagements déjà réalisés plus haut.

"On a déjà fait deux grosses zones d’immersion temporaire en collaboration avec la ville de Braine-l’Alleud, poursuit Christian Fayt. A peu près 80.000 m³ sont en amont de Haut-Ittre. A cela il faut ajouter des petits bassins. Il y a 5000 m³ sur le Ry Mortier. Il y a également un bassin d’orage de 5000 m³ que la province a réalisé. Et à Braine-l’Alleud, près de la source, dans le cadre d’un lotissement, ils ont imposé au promoteur de faire également une zone d’immersion temporaire. Donc chacun s’y met pour essayer de contenir le plus d’eau en amont. Il y a vingt ou trente ans, on faisait exactement le contraire. On essayait que l’eau aille le plus vite possible vers la mer, ce qui a aussi entraîné beaucoup d’inondations sur les zones plus alluviales comme Rebecq, Tubize ou Halle."

L’addition des ces zones de retenue plus ou moins grandes est donc censée protéger Ittre jusqu’au canal. L’été dernier, la commune n’a pas été épargnée par les fortes pluies, mais les travaux déjà réalisés ont sans doute permis d’éviter une nouvelle catastrophe.