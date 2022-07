Lutte contre les inondations : curage des rivières à Walhain, pour limiter le risque de nouveaux débordements

En juillet 2021, comme partout en Belgique, les fortes pluies ont causé des inondations à Walhain. De grandes quantités de terre ont dévalé des champs et le niveau du Hain a rapidement grimpé. Le centre de la commune s’est retrouvé sous l'eau, ce qui n’était apparemment jamais arrivé.

"La particularité de notre commune, c’est qu’elle est assez plate, donc le cours d’eau descend difficilement. Et à certains endroits, la nappe phréatique est seulement à un mètre de profondeur. Les pluies exceptionnelles de juillet sont arrivées après un mois de juin où nous avions déjà eu plusieurs orages ponctuels. Donc les sols étaient déjà saturés et le cours d’eau ne pouvait plus s’écouler. A cela vous ajoutez des égouts qui se déversent régulièrement dans le cours d’eau. Et comme le niveau du cours d’eau est plus haut que l’égout, des gens ont vu les égouts refluer dans leur jardin."