Lutte contre le trafic de drogues à Saint-Gilles : six personnes sous mandat, un réseau dirigé depuis Anvers

2,135 kilos de cocaïne, 500 grammes d’héroïne, 1,2 kilo de résine, 215 grammes de cannabis, 500 grammes de produits de coupe, plus de 85.000 euros en liquide, une kalachnikov… C’est l’impressionnant bilan de perquisitions menées le 26 juillet dernier par la section stupéfiants de la zone police Midi (Anderlecht, Forest, Saint-Gilles) tant à Saint-Gilles, Liège qu’Anvers.

Point de départ : place Bethléem

"La continuité de l’enquête judiciaire des trafiquants de drogue dure actifs sur la commune de Saint-Gilles, entamée depuis plusieurs mois par la zone de police Midi, a permis de déterminer que les dirigeants de l’organisation étaient originaires de la région d’Anvers", indique la zone Midi, ce mardi dans un communiqué. "Le fruit de cette enquête est que six personnes sont placées sous mandat d’arrêt et deux autres suspects sont libérés mais inculpés. Il y a également deux fournisseurs émanant d’Anvers qui sont incarcérés dans une prison."

Cette vague de perquisitions est partie du quartier Bethléem où, selon la police, "la vente de drogue de type cocaïne et héroïne s’était intensifiée." Le 29 juin, R.Y, Algérien de 37 ans, est interpellé dans la région de Liège avec une quantité importante de drogue. "C’est suite à cette arrestation que l’interpellation et l’identification des suspects ont pu suivre leur cours. Il s’agit de K.R. fournisseur de 40 ans, E.A. fournisseur de 55 ans, K.A. 24 ans, T.M. 24 ans, B.M. 43 ans et R.Y 37 ans."

La section stupéfiants de la zone Midi annonce poursuivre ses actions. "Le but est de contribuer au sentiment de sécurité des citoyens habitants dans les communes d’Anderlecht, Forest et Saint-Gilles et de travailler en synergie avec les collègues de première ligne pour la sécurisation de l’espace public."