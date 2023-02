Lutte contre le trafic de drogue : Equateur et Belgique signent un protocole de coopération

Les ministres de l'Intérieur de Belgique et d'Équateur ont signé lundi à Quito un protocole de coopération policière avec pour but de collaborer davantage dans la lutte contre le trafic international de drogue et le crime organisé. En présence de la commissaire européenne Ylva Johansson, Annelies Verlinden et son homologue équatorien Juan Zapata se sont adressés à la presse pour souligner leur volonté de s'attaquer au-delà des frontières à un commerce florissant.

"36 des 131 saisies en 2022 au port d'Anvers étaient des chargements venant d'Equateur (...) Ils contenaient plus de 56 tonnes de cocaïne, ce qui est plus de la moitié du total saisi à Anvers. Une quantité similaire de cocaïne avec Anvers pour destination a été saisie dans les ports équatoriens", a indiqué Mme Verlinden lors d'une conférence de presse.

La ministre a salué les efforts équatoriens pour empêcher les chargements de cocaïne de quitter les ports du pays. "Mais nous devons aller plus loin (...) C'est pourquoi nous signons aujourd'hui ce 'memorandum of understanding' entre la police fédérale belge et le ministère de l'Intérieur d'Equateur".