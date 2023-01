Lutte contre le trafic de drogue : David Clarinval (MR) veut envoyer l’armée dans le port d’Anvers

David Clarinval (MR), ministre des Classes moyennes et des indépendants au gouvernement fédéral, était ce mercredi matin l’invité de La Première. Il a notamment réagi à la situation au port d’Anvers où près de 110 tonnes de drogue ont été saisies l’année dernière.

Des moyens supplémentaires ont été annoncés ce mardi par les autorités. La douane belge recevra ainsi cinq nouveaux scanners afin de renforcer sa lutte contre le trafic de drogues, a fait savoir mardi le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V). Toujours dans cette optique, une centaine de personnes seront par ailleurs recrutées par les services de douane pour travailler au port d’Anvers.

Mais David Clarinval veut aller plus loin. "Nous voulons plus de moyens, plus d’action pour lutter plus spécifiquement là-dessus", a-t-il déclaré sur La Première. Le ministre veut faire appel à l’armée pour aider la police. Selon lui, il faut "mettre La Défense dans le port d’Anvers pour avoir des moyens plus conséquents".

Une réforme des pensions qui accuse un surcoût

Autre dossier du moment : les pensions. Une réforme a été dévoilée par le gouvernement fédéral en juillet. Problème, comme le signale le journal Le Soir, "pour bénéficier de la première tranche du Plan de relance européen, la Belgique doit gommer le surcoût de la réforme des retraites approuvée en juillet".

"L’Europe constate que cette réforme de juillet, au lieu de diminuer le coût des pensions va en fait l’accentuer. Il faut donc corriger ça. […] On a chiffré cet accord et le Bureau du Plan a constaté qu’au lieu de rapporter de l’argent à l’Etat, pour faire simple, il va en coûter", confirme David Clarinval. Pour l’instant il n’y a pas d’accord au fédéral sur ce sujet…

L’enjeu : l’argent européen du Plan de relance

"Nous devons avoir un système soutenable de pensions, plaide le ministre des Classes moyennes. On doit pouvoir répondre à la Commission [européenne] vendredi sinon on risque de voir retarder le versement de 800 millions dont 600 vont aux Régions et aux Communautés."

Pour David Clarinval, le système doit être corrigé pour "récompenser les gens qui travaillent. Dans les mesures préconisées par la ministre des Pensions [Karine Lalieux, PS, NDLR], on a souvent tendance à mettre sur le même pied quelqu’un qui a une carrière de demandeur de d’emploi et quelqu’un qui a une carrière de travailleur."

Le libéral veut dont "mieux tenir compte des carrières effectives et avoir un différentiel en leur faveur. Aujourd’hui ce n’est pas le cas". Faut-il repartir de zéro ? Non, assure-t-il. "On ne détricote pas tout. Il faut corriger cette mesure. […] Nous disons qu’il faut tenir compte de la carrière effective et donc des périodes effectives pour avoir ce bonus. Si vous avez chômé vous n’aurez pas le bonus, ça me semble le bon sens."

David Clarinval prévient que ce dossier "doit être tranché rapidement sinon Thomas Dermine [le secrétaire d'Etat à la Relance, PS, NDLR] risque d’avoir des problèmes dans son plan de relance s’il n’a pas ses 800 millions".

Sur le dossier nucléaire enfin, le ministre se réjouit de l’accord annoncé en début de semaine entre le fédéral et Engie. Pour la suite il se dit en faveur de la solution nucléaire. Outre les deux réacteurs qui devraient être prolongés, "je vais plaider pour que ce que gouvernement-ci ou peut-être le suivant puisse aller au-delà avec les trois autres réacteurs", conclut-il.