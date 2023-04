Lutte contre le sexisme : quel rôle pour les journalistes ?

À la RTBF, Safia Kessas a amené le sujet du genre sur la table en 2017. "Le genre était impensé dans les rédactions. J’ai décidé de monter ce projet en constatant que ces questions créaient le débat. Un moment, j’ai préféré agir et développer une information avec un traitement médiatique juste plutôt que de pointer les manquements réguliers. C’est ainsi qu’en novembre 2017, la rédaction de la RTBF a pris une recommandation pour l’ensemble de ses journalistes en vue de combattre les violences faites aux femmes. La RTBF a été la première rédaction à s’engager formellement en ce sens".

Les Grenades sont nées en 2019 et ont fait réagir quelque temps après leur lancement. "Certains journalistes nous ont attaqués, sans jamais chercher le dialogue et en essayant de nous discréditer sous prétexte qu’ils détenaient les savoirs et la neutralité. Un concept mis en cause par bon nombre d’experts et d’expertes. Alice Coffin dit de ce concept que c’est la subjectivité des dominants et qu’il vise à maintenir le statu quo. Elsa Dorlin parle de 'prétendue neutralité' qui est en réalité selon elle une posture politique", souligne Safia Kessas.

Récemment, la rédaction des Grenades a pu apporter un autre regard sur un double féminicide à Gouvy, en province de Liège : celui de Ann Lawrence Durviaux et Nathalie Maillet par le mari de cette dernière. "Le traitement médiatique a été problématique", analyse Safia Kessas. "On pouvait lire des choses comme ‘Nathalie Maillet tuée par son mari : il l’a surprise au lit avec sa maîtresse !’ ou un autre article évoquant un ‘secret de polichinelle’sur l’attirance de Nathalie Maillet pour les femmes. Les Grenades ont été à contrecourant. La journaliste Camille Wernaers a parlé aux proches et nous avons raconté une tout autre histoire, nous avons nommé la potentielle portée lesbophobe des assassinats. Ce traitement médiatique a d’ailleurs été récompensé par un OUTd’OR en 2021".