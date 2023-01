En d’autres termes ces émissions ont chuté de près de 39% par rapport à 1990, mais le pays reste éloigné de l’objectif de les réduire de 65% d’ici 2030. Pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés, l’Allemagne doit ainsi accélérer considérablement le développement des énergies renouvelables : selon les calculs de Agora Energiewende, le rythme de construction des installations solaires devrait plus que doubler, celui des éoliennes terrestres plus que tripler et celui des parcs éoliens en mer plus que tripler.