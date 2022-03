Lutte contre le racisme : un demi-million d’euros investi pour un grand appel à projets du Fédéral

La secrétaire d’État à l’Égalité des chances, Sarah Schlitz, a annoncé lundi le lancement d'"Act Against Racism", un appel à projets d’un montant de 500.000 euros.

Les projets soutenus devront porter sur la déconstruction des préjugés et des stéréotypes racistes, sur des formations pour les agents étatiques, l’amélioration de la représentativité des "diversités" dans la société belge, le racisme structurel et les formes spécifiques de racisme (antisémitisme, afrophobie/négrophobie, islamophobie, romaphobie, racisme anti-asiatique/asiaphobie, racisme anti-migrants), mais aussi la déconstruction des schémas coloniaux et les actions décoloniales, ou encore la prise en compte de l’aspect intersectionnel des discriminations, en lien avec une ou plusieurs formes de racisme.