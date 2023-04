Lutte contre le racisme: on n'attend plus que la Flandre

Il y a plus de 20 ans que la Belgique a signé la convention de Durban et promis d’élaborer un plan de lutte contre le racisme. Même si le dossier vient de faire un pas de plus en Wallonie, le plan piétine.

L’approche fédérale

Le 15 juillet dernier, les mesures fédérales ont été approuvées: 70 points qui évoquent des critères comme la couleur de peau, la nationalité, les convictions religieuses, la prétendue race. Prometteur ! Mais la mise en œuvre des dispositions tarde. Il est vrai qu’il s’agit d’un plan inter-fédéral et que chaque entité doit faire sa part.

Bruxelles et la Fédération Wallonie-Bruxelles

En décembre, Bruxelles a adopté son schéma. L’épure n’est pas parfaite : certaines associations lui reprochent de ne pas avoir pris en compte les critères religieux. Mais reste qu'un pas a été fait.

Le 23 mars dernier, la Fédération Wallonie-Bruxelles a aussi accouché de ses dispositions. On y parle de sensibilisation et de soutien aux victimes.

En Wallonie

Namur a emboîté le pas ce 31 mars. Le plan wallon évoque la lutte contre les discriminations, notamment au logement, en prévoyant des contrôles mystères. Le projet wallon table aussi sur le soutien à l’emploi et sur la validation des compétences des personnes d’origine étrangère. Il incite les entreprises et la fonction publique à évaluer leur politique de diversité.

Et ensuite ?

Chacun a donc fait ses devoirs même si c’est avec des nuances d’un plan à l’autre. Mais la Flandre manque toujours à l’appel. Fin de l’an dernier, elle se retirait d’UNIA, le centre de lutte contre la discrimination et de promotion de l’égalité des chances, donnant le signe qu’elle voulait jouer sa partition sans trop de concertation avec le reste du pays. Depuis, le plan flamand de lutte contre le racisme paraît relégué dans les préoccupations de 3ème ordre. En conséquence, cela fait musarder le plan d’action inter-fédéral sur un aspect du vivre ensemble qu’en 2001, il jugeait pourtant capital.