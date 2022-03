Lutte contre le racisme : la Wallonie financera 49 projets en 2022, annonce Christie Morreale (PS)

La Wallonie financera, tout au long de 2022, 49 projets de terrain ayant pour objectif central la lutte contre le racisme, annonce dimanche la ministre wallonne de l’Égalité des chances, Christie Morreale, dans un communiqué. Ces initiatives ont été sélectionnées parmi 71 candidats ayant répondu à un appel à projet lancé courant 2021.

Tous les projets ont été sélectionnés sur base de critères tes que leur caractère innovant, leur intégration de la dimension du genre, la diversité de leurs publics cibles, etc. Chacun d’entre eux se verra doté d’un financement allant de 5000 à 30.000 euros pour un total de 750.000 euros.

"Ils visent notamment à lutter contre les discours de haine sur internet, informer et aider les victimes ou encore mener des actions de sensibilisation à destination du grand public et renforcer la diversité sur le lieu du travail, dans le monde de l’emploi, dans le secteur de la santé, etc.", explique Christie Morreale.