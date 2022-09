Lutte contre le crime organisé : le gouvernement et les villes cherchent à renforcer leur collaboration

De leur côté, les bourgmestres de Bruxelles et de Liège, Philippe Close et Willy Demeyer (PS) ont plaidé pour un plan global et intégré, prévoyant, outre un renfort de la police fédérale et du parquet, un plan de santé publique offrant des solutions socio-sanitaires à l'égard de la consommation de stupéfiants.

De son côté, le bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette (PS) a déclaré que toutes les villes étaient confrontées au crime organisé lié à la drogue, "mais elles n'ont pas les moyens d'agir", a-t-il souligné. À ses yeux, il faut une collaboration avec le parquet fédéral et de grandes opérations anti-crime à l'échelle nationale.