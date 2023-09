Lutte contre le cancer : une première maison de ressourcement ouvre à Bruxelles

"L’idée est d’améliorer la qualité de vie des patients afin de leur permettre de mieux supporter leur traitement jusqu’au bout, mais aussi de parvenir à une meilleure réinsertion sociale lorsqu’ils sont guéris", explique Janik Nicodème, fondatrice de l’association. Les activités, encadrées par des professionnels, vont de la méditation à la sophrologie, en passant par le yoga, la gymnastique ou encore la cuisine.

"Nous travaillons selon quatre axes, qui ont donné des résultats scientifiquement prouvés : activité physique, alimentation, soutien psychologique et partage d’expérience au sein d’une communauté", souligne Mme Nicodème. La mise sur pied de la structure a été rendue possible par l’implication de professionnels qui travaillent bénévolement et grâce au soutien de mécènes, d’entreprises, de la Région bruxelloise ou encore du Chirec, qui a mis le bâtiment à disposition. "La maison est néanmoins ouverte à tous les patients, d’où qu’ils viennent", insiste la directrice, qui table sur un nombre de participants désormais multiplié par deux ou trois.