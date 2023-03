Celui-ci porte le nom de 'Helpy' et a déjà eu 1558 conversations durant sa courte existence. Toute personne qui contacte Tabacstop sera mise en contact avec une équipe de psychologues et de tabacologues qui proposent notamment un coaching personnel. Au terme de l’expérience, la moitié des fumeurs ont réussi à arrêter de fumer. Et majoritairement sans avoir eu recours à un traitement médicamenteux. Fin 2022, le gouvernement fédéral, en collaboration avec les ministres régionaux compétents, a lancé sa nouvelle stratégie antitabac qui s’appliquera jusqu’en 2028 et dont l’objectif est de parvenir à "une génération sans tabac". Un objectif partagé par Tabacstop et la Fondation contre le Cancer.