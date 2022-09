Lutte contre le cancer du sein : Bastogne devient "ville rose"

Si le dépistage est une évidence pour faire reculer les statistiques, il faut savoir qu’1 femme sur 3 ne se fait jamais dépister. Fort de son nouveau label, Bastogne entend bien jouer un rôle primordial dans l’action de prévention lors de l’opération octobre rose dont voici les moments forts annoncés.

Les Matinées Gourmandes

Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 octobre, de 8 heures à 10 heures au Syndicat d’Initiative de Bastogne.

Balade à la ferme

Dimanche 9 octobre, de 8h30 à 11 heures à la salle des Scolis (Lutrebois)

Parcours de 5 km (accessible aux poussettes) ou 10 km. PAF : 5€

Organisation : les Soroptimist de Bastogne

bastogne-coeurardenne@soroptimist.be

Conférence

Nutrition et cancer

Jeudi 20 octobre, à 20 heures, à l’Espace23

Comment prévenir le cancer et ses récidives ? Par Pierre Van Vlodorp, nutrithérapeute. En collaboration avec la Mutualité chrétienne. PAF : 5€

Organisation : Plan de Cohésion Sociale – pcs@bastogne.be – 061 26 26 09

Afterwork

Apéro familial

Vendredi 21 octobre, de 18 heures à 21 heures, à la salle de Rachamps.

Animation musicale, bar et assiette apéritive. PAF : 5€

Organisation : Comité de parents de l’école de Rachamps – goosseheloise@gmail.com – 0497/57.87.44

Enfin, le point d’orgue de la campagne bastognarde sera sans nul doute la "Race for the Cure®", la plus grande course-marche d’Europe organisée pour financer la recherche scientifique ainsi que des projets de soin pour les personnes touchées par un cancer du sein.

Dimanche 30 octobre, de 9 heures à 14 heures, à la cour des Marronniers du Séminaire

Marche (3 km et 8 km) et course à pied (8 km). PAF : 15€

Organisation : les Co’Pink – inscription sur www.raceforthecure.eu

Bastogne s’habillera aussi physiquement de rose durant ce mois d’octobre : Grand’rue, Hôtel de Ville, Syndicat d’initiative, église, commerçants, anciennes communes porteront sur leur façade la couleur de la lutte de tous les instants.