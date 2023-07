Lutte contre le blanchiment d'argent : une amende de 15 millions d'euros pour BNPP Fortis

BNP Paribas Fortis a écopé d'une amende administrative de 15 millions d'euros pour des manquements dans sa politique de lutte contre les pratiques de blanchiment d'argent. La banque précise, dans une réaction livrée lundi, que l'enquête de la Banque nationale (BNB) portait sur une période antérieure à juin 2019 et qu'entre-temps, les "manquements constatés ont été résolus".

Les lacunes de l'époque "n'ont pas eu de conséquences préjudiciables pour les clients ou pour des tiers, comme le confirme la BNB dans sa décision", souligne encore la BNPP Fortis.

"Depuis lors, la banque a suivi un vaste trajet de remédiation visant à renforcer les procédures, les systèmes et les mesures de contrôle internes en matière de prévention du blanchiment. La banque continuera de s'attacher à appliquer les standards les plus élevés en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et à contribuer activement à la sécurité du système financier", conclut l'établissement bancaire.

Il s'agit de la plus grosse amende jamais infligée par la Banque nationale en Belgique.

Le fait que le nom de la banque soit mentionné fait également partie de la sanction. Celle-ci intervient à la suite d'un audit réalisé par la BNB. Il en est ressorti que BNP Paribas Fortis n'en faisait pas assez pour contrer les pratiques de blanchiment.

Les constats de l'enquête portaient "sur l'approche du risque relative au dispositif de surveillance des transactions de la clientèle et de détection des opérations atypiques", précise de son côté la banque.

Depuis 2017, la législation anti-blanchiment est beaucoup plus sévère dans notre pays, et les sanctions éventuelles sont également devenues plus lourdes.