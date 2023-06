Le recrutement d’un coordinateur au niveau national était l’une des recommandations de la commission spéciale de la Chambre chargée ces derniers mois d’évaluer la législation et la politique en matière de traite et de trafic des êtres humains. Cette commission avait été érigée après l’éclatement de l’affaire Borealis, qui avait mis au jour plus d’une centaine de cas d’exploitation présumée dans le secteur de la construction à Anvers. Klaus Vanhoutte dirigeait jusqu’à l’automne 2022 l’ASBL Payoke, qui accompagne les victimes de traite d’êtres humains.