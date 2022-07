Lutte contre la pédopornographie : les autorités européennes s’inquiètent de l’intelligence artificielle utilisée pour y faire face

Les autorités européennes chargées de la protection des données personnelles se sont inquiétées vendredi des "risques" pour la vie privée créés par un projet de règlement permettant d’obliger une plateforme ou une messagerie en ligne à détecter des contenus pédophiles.

La Commission européenne a présenté en mai un projet destiné à éviter et combattre les violences sexuelles sur les enfants, en sévissant contre la multiplication des images et des vidéos pédopornographiques et contre la sollicitation d’enfants par des pédophiles.

