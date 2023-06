Lutte contre l’érosion des sols : que demande-t-on aux agriculteurs wallons ?

Du côté de la Région wallonne, on explique que ce qu’on demande aux agriculteurs, ce sont des "mesures agricoles", c’est-à-dire des moyens à mettre en œuvre pour préserver la productivité des sols. Il s’agit, dit-on au SPW, davantage de cela que de mesures environnementales.

Dans cette optique, toute une série de nouvelles règles doivent être respectées par les agriculteurs.

Tout dépend d’abord du type de culture que l’agriculteur souhaite mettre en œuvre. Les sols où les cultures sont en place avant janvier, comme les céréales d’hiver, sont davantage protégés contre l’érosion et ne demanderont pas de mesures de précaution particulières. A l’opposé, les champs de maïs, de betteraves ou de pommes de terre semés ou plantés au printemps n’empêcheront pas autant l’eau de déferler en cas de fortes pluies.

En résumé, on peut dire que les nouvelles règles plus strictes valent surtout pour les cultures les plus sensibles et pour les parcelles les plus à risque.

Lorsqu’il a décidé du type de culture qu’il souhaite implanter sur une parcelle, l’agriculteur a accès, depuis cette année, à un simulateur de risque d’érosion. Cet outil en ligne propose une cartographie interactive. L’agriculteur peut y visualiser les parcelles qu’il cultive. Le risque d’érosion y est indiqué. Six niveaux de sensibilité à l’érosion sont prévus, de "très faible" à "extrême". Plus le niveau de risque d’érosion est élevé, plus il sera demandé à l’agriculteur d’agir. Sur le simulateur, celui-ci pourra adapter sa parcelle, la diviser, la découper en plusieurs parties pour séparer d’un côté la ou les partie(s) du champ où le risque d’érosion est plus faible et où les règles à respecter sont moindres et de l’autre, la ou les partie(s) où l’érosion est plus forte et où il faudra agir davantage.

Trois critères servent à mesurer le risque d’érosion que présente une terre agricole : la sensibilité du sol, la topographie, c’est-à-dire la longueur et l’inclinaison de la pente et l’agressivité de la pluie.

En fonction du type de culture, du risque d’érosion que présente la parcelle, l’agriculteur se verra suggérer des solutions. Dans certains cas, réduire la longueur de la pente suffira. Un long champ en pente, considéré comme "à risque élevé" pourra être "coupé en deux" par une large bande herbeuse. Chacune des nouvelles parties de champs passera dans une classe de risque plus faible. Certes, la bande herbeuse, même éligible à des subventions européennes rapportera moins que si elle était cultivée et cela fait partie des reproches que les agriculteurs font à ce nouveau système.

Le semis direct, c’est-à-dire sans que le sol soit labouré, pourra aussi être proposé. Il peut réduire le risque d’érosion de 40 à 85% selon la manière avec laquelle il est pratiqué. Certaines machines permettent de ne travailler le sol que là où l’on prévoit de semer et, en dehors de cela, de laisser les résidus des cultures précédentes. On pourra aussi suggérer à l’agriculteur de semer d’autres végétaux entre les rangs de maïs pour que le sol n’y reste pas nu. Cela réduira aussi le ruissellement.

Certaines cultures seront à éviter sur certaines parcelles.

De manière plus large, les nouvelles règles wallonnes prévoient de renforcer la "trame" hydraulique, c’est-à-dire de remettre des zones enherbées ou des haies ou des barrages filtrants, par exemple. Là où cela change par rapport à avant, c’est que les bandes herbeuses, par exemple, d’au moins 9 mètres de larges devront être implantées tout autour de la parcelle et plus seulement sur le côté le plus bas où s’écoule l’eau.

Du côté du SPW, on souligne que la Wallonie ne joue pas les pionnières en la matière. Depuis 2015, par exemple, la Flandre a aussi instauré des mesures anti-érosion. Grâce à celles-ci, les agriculteurs flamands ont réduit d’un tiers le nombre de parcelles sensibles au ruissellement.