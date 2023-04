Lustin : des éleveurs alertent sur le risque des herbes de tonte pour les bovins

Vers 9 heures, dimanche, Denis Porignaux a reçu un appel signalant une bête probablement décédée dans sa prairie. "En arrivant, la vache était morte. Elle était en bonne santé en début de semaine. Ce n’était pas normal. Nous avons fait le tour et nous avons vu des herbes fraîchement tondues. Je n’en veux pas au voisin qui a déposé les herbes, il ne pensait pas qu’il pouvait faire du mal aux vaches." Et l’éleveur – boucher poursuit : "La bête avait quatre ans, elle allait seulement faire son premier veau. On l’a élevée pour rien. C’est triste."

Charlotte Noël et Denis Porignaux ont partagé une publication sur Facebook. Non pas pour dénoncer un acte malveillant, mais bien pour informer le voisinage, les habitants du village. Ce n’est pas la première fois que Charlotte et Denis découvrent des déchets verts, haies, herbes de tonte ou branches, dans leurs prairies.