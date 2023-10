"Lune" au théâtre Le Rideau : rendre visible la face cachée

L’intime est politique comme le déclarent les autrices et metteuses en scène.

L’intime est bien là, le politique aussi, à part que la figure d’une Lune seule au monde et héroïque dissociée de tout autre, interroge. Ce serait presque comme si, avant elle et autour d’elle, il n’y aurait rien eu. Pas de réseau, pas d’histoire, donc, par exemple, pas de bande-son polyphonique qui aurait pu la relier à d’autres. Non, le personnage est purement isolé. Et sa trempe n’est pas d’un calibre suffisant. Pire, on le sent vaciller. Ecrasée sous le poids de sa propre lutte, Lune ne pas tarder à se faire aspirer par son combat – et mourir.

Lune rejoint donc le destin de toutes ces femmes qui meurent ou sont sacrifiées sur les scènes de théâtre. Pour couronner le tout, la lutte de Lune n’aura servi à rien puisqu’elle sera effacée par une autre actualité plus primordiale. Dommage. Bien dommage.

Mais malgré ce bémol, le spectacle Lune de la compagnie Kaori est un spectacle à voir. Habile, riche, drôle surtout mais prometteur d’une suite, Lune est le résultat d’une nouvelle génération d’autrices qui prennent leurs places là où le simple ressassement des classiques dominants ne poserait visiblement aucun problème.

Aussi cette proposition singulière (même si, même si) reste très intéressante. Avec des écrits et analyses sur la façon dont on construit les récits, comme ceux d’Alice Zeniter – Je suis une fille sans histoire, pour ne nommer que celui-là, il est possible d’inventer d’autres schémas, d’autres possibles pour un monde plus représentatif des femmes et de leurs ambitions dans un monde qui leur appartient, aussi.