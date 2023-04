Lundi de Pâques : la RTBF adapte ses programmes et vous propose une matinée gourmande

Cette année, le lundi de Pâques tombe le 10 avril et pour l’occasion, la RTBF adapte ses programmes. Les rendez-vous quotidiens du 6-8 et du 8/9 ne se tiendront donc exceptionnellement pas à cette date, de même que l’émission "C’est vous qui le dites". En lieu et place, la Une vous a préparé une matinée sous le signe de la gourmandise, avec un documentaire sur "La folle aventure du chocolat" à 8h25, suivi d’un épisode de "Joséphine Ange gardien" intitulé "Le festin d’Alain" à 9h55.