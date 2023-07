Luna Lou revient sur son départ définitif de "Demain nous appartient"

Suite à la mort d’Emma, le personnage qu’elle interprétait dans "Demain nous appartient", l’actrice Luna Lou quitte définitivement le casting de la série.

C’est un nouveau drame qui s’est joué à Sète, ce mercredi. Au terme d’une journée d’intenses recherches, Emma, l’ado rebelle de "Demain nous appartient", a été retrouvée morte sur une plage. S’agit-il d’un meurtre ou d’un accident ? Pour l’instant, tous les doutes restent permis.

Ce qui est sûr, en revanche, c’est que cette macabre découverte signe le départ définitif de Luna Lou, qui campait le rôle d’Emma depuis un an et demi. Interrogée à ce propos par Télé-Loisirs, l’actrice révèle cependant que ce n’est pas elle qui a pris la décision de quitter la série. "Mon départ a été un choix de la production, et je n’ai pas les raisons exactes…" confie-t-elle.

Malgré tout, elle se dit heureuse de pouvoir dorénavant se consacrer à d’autres projets, et reconnaissante d’avoir pu prendre part à cette belle aventure. "À la base, je devais être là seulement pour une arche de quinze jours. Donc, je suis déjà très contente d’avoir vécu cette expérience", conclut-elle sur une note optimiste, même si elle admet que le rythme intense de "Demain nous appartient" va certainement lui manquer. "Je suis quelqu’un de très speed, qui aime ne pas avoir le temps de m’ennuyer", explique-t-elle.