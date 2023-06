"Lumumba, le retour d’un héros" éclaire sur le scandale politique et symbolique que constitue l’assassinat de Patrice Lumumba

C’est la famille Lumumba, via leur avocat, qui a contacté la RTBF pour lui proposer de filmer la cérémonie de la restitution de la dépouille de Patrice Lumumba, au Palais d’Egmont, le 20 juin 2022.

A la demande de l’équipe télé, le projet a finalement été étendu, de façon à accompagner la cérémonie jusqu’au retour de la dépouille de Patrice Lumumba à Kinshasa, en passant par toute une série d’étapes au Congo : Kisangani, son bastion politique, Onalua, son village natal, Shilatembo, le lieu de son assassinat au Katanga…

"Il y a toute une épopée à raconter, mais on se dit qu’au-delà de l’épopée qu’on peut raconter sur la cérémonie de restitution, c’est l’occasion de poser la question : qu’est-ce aujourd’hui que l’héritage de Lumumba en Belgique et au Congo ? Et c’est un peu les questions auxquelles on a voulu répondre dans ce documentaire, tout en rappelant les faits historiques et comment son assassinat a été organisé", explique le réalisateur Benoît Feyt.