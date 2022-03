Luminus dans le collimateur du Médiateur fédéral Energie

Après avoir été contacté par téléphone, Serge Schonkeren a eu la mauvaise surprise de recevoir des mails de la part d’un nouveau fournisseur d’électricité. Pourtant, il n’avait rien demandé à Luminus : "J’ai reçu de nouveau un mail de Luminus qui me demandait de confirmer mon inscription chez eux. Ce que je n’ai pas fait, puisque je ne voulais pas spécialement m’inscrire chez eux. Enfin, … sans mon accord, j’ai été inscrit chez Luminus." Et comme Serge avait un contrat de trois ans chez Engie et que l’énergie a beaucoup augmenté, ce n’était évidemment pas intéressant pour lui.