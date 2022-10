"Luminopolis", une expo-jeu au Muséum des sciences naturelles pour tout savoir sur la lumière

Spécialement pour l’exposition, l’artiste belge Florence Geens a développé quatre œuvres d’art abstraites créant un lien coloré entre l’art et la science. Les diverses créations, rehaussées d’une touche dorée, reflètent le rythme de la "cité lumière", de jour et de nuit, avec le contraste des espaces verts et ouverts, de l’eau et du béton.

Toutes les informations à propos de l'exposition sont à retrouver sur le site du Muséum des sciences naturelles.