Lumineux, sec, mais frais ce mercredi

A priori, maintien d’un faible risque de quelques averses vendredi matin sur le sud du pays essentiellement, mais entrecoupées de belles éclaircies. Les températures quasiment de saison afficheront 17 à 19°C et le temps deviendra sec partout au fil des heures.

Samedi et dimanche, on aura un temps sec les matins puis des nuages bourgeonnent en journée et cela pourra localement aller jusqu’à l’averse, mais ce sera assez localisé. Le vent passe au secteur nord et c’est de l’air encore un peu plus frais qui débarque chez nous, on devra se contenter de 13 à 17 ou 18°C samedi et pas plus de 12 à 16°C le dimanche.

Les modèles météo divergent pour le début de la semaine prochaine : un modèle nous maintient dans la fraîcheur et un temps très légèrement instable, l’autre nous indique un redoux et un temps plus sec. On attendra donc encore un peu avant de trancher entre les deux scénarios.