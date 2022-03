Lumineux samedi, changeant dimanche

Dans la nuit de samedi à dimanche, des averses arriveront par l’est et remonteront en direction de la côte. Elles pourraient prendre un caractère de giboulées avec du grésil voire de la neige fondante par moments. Au petit matin, les minima afficheront de -1 à 3 °C. Les giboulées seront encore présentes en matinée mais devraient quitter la Belgique l’après-midi. Le temps sera donc plus calme au moment du passage à l’équinoxe de printemps, ce 20 mars à 16h33. Nous retrouverons alors un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Le vent sera plus faible et les maxima s’établiront entre 9 et 14 °C.

Lundi, quelques ondées s’attarderont au littoral. Ailleurs, le temps sera sec et le ciel se dégagera à partir de l’Ardenne. Les maxima en hausse seront compris entre 14 et 18 °C. A partir de mardi, le soleil devrait s’imposer partout et nous accompagner jusqu’à la fin de la semaine.